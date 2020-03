On savait que The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III était prévu sur Switch dans le courant de l’année, mais on ne savait pas encore précisément quand ce portage serait disponible. Le Nintendo Direct a permis d’éclairer tout cela en nous annonçant une date de sortie pour cette version.

Une sortie estivale pour le portage

⚔️ The Legend of Heroes: #TrailsOfColdSteelIII fait une nouvelle rentrée sur Switch. Parcourez les terres d'Erebonie où que vous soyez dès le 30 juin ! 🇫🇷 Textes en Français

🧭 Un J-RPG plein de rebondissements

🎮 Une démo disponible dès maintenant sur l'eShop !

The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III sera donc disponible sur Switch dès le 30 juin prochain. Le J-RPG de Falcom s’offre même une démo sur l’eShop, qui est déjà en ligne. Si vous voulez essayer le titre, n’hésitez donc pas à l’essayer à consulter notre test complet de la version PS4, sortie l’année dernière.

Pour rappel, le titre est intégralement traduit en français, ce qui est idéal pour commencer à s’intéresser à la série. Si vous la découvrez, vous pouvez consulter notre guide complet qui revient sur la saga.