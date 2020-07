The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 – Notre avis sur la version Switch

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 est arrivé sur Switch le 30 juin dernier après les versions PC et PS4. Alors que ces dernières plateformes sont habituées à la série, c’est une grand première pour les joueurs Nintendo qui peuvent découvrir les excellentes productions de Falcom. Après le RPG Ys, c’est au tour de la saga The Legend of Heroes de faire son entrée. Bonne pioche pour la Switch ?

Si vous voulez en savoir plus sur la licence en général, qui est une sorte de MCU du jeu vidéo propre à l’univers Falcom, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

Un bon gros JRPG narratif

La question légitime lorsque l’on se lance dans l’aventure est de savoir si l’on va arriver à suivre ou à accrocher en commençant par le troisième opus. Cela dépasse en outre ce cadre avec d’autres jeux liés comme la série des Trails in the Sky. Heureusement, un gros travail a été fait pour vous résumer tous les événements du jeu et vous faciliter au maximum la compréhension.

Disponibles dès l’écran titre, il sera possible de consulter les résumés des deux précédents opus (par chapitre), des descriptions des personnages, et une présentation de l’univers. De plus, contrairement aux deux titres précédents, nous avons droit pour la première fois à des textes en français histoire de rendre le tout un peu plus digeste.

Bien qu’il faille assimiler beaucoup de choses, cela vaut clairement le coup tant Falcom a pu créer un univers passionnant. Ce troisième opus est aussi une sorte de nouveau départ, un tournant dans le récit qui introduit de nouveaux personnages et fait passer le protagoniste, Rean Schwarzer, à l’âge adulte. Il devient ainsi le nouvel instructeur de la classe VI de l’académie militaire de Thor dont il faisait partie dans Cold Steel I & II.

Attendez-vous à des conflits armés, de la politique entre royaumes et un brin de fantasy entourant de nombreux personnages. On retrouvera bien évidemment beaucoup de codes de la japanimation en général mais le soin apporté à la narration est sans conteste son plus grand point fort. Cependant, il ne propose pas seulement une belle histoire car son gameplay au tour par tour est particulièrement intéressant et ingénieux.

Pour le reste, nous restons sur du classique avec de l’exploration de villes, de donjons, et d’environnement extérieur. Toutefois le fait de suivre un fil directeur qui ne propose presque pas de temps mort rend la progression assez linéaire ce qui pourra en agacer certains. Dans l’ensemble, la qualité de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 n’est plus à prouver comme nous le confirme les nombreux retours positifs qu’il a reçus avec les sorties PS4 et PC.

Pour plus d’informations et de détails sur le jeu, n’hésitez à consulter notre test de la version PS4.

Parfait en mode portable

Bien qu’il ait été conçu pour la PS4, le RPG de Falcom accusait tout même un retard technique encore assez fort sur cette console. On peut dire que c’est presque une aubaine pour la switch puisque, contrairement à beaucoup d’autres qui ne peuvent pas faire autant d’efforts que CD Projekt Red, l’écart technique entre les versions PS4/PC et la Switch n’est pas très grand.

Vous profiterez ainsi du mode permettant d’augmenter considérablement la vitesse de jeu que ce soit dans les actions, les déplacements ou encore les cut-scenes. En mode dock, le résultat est même assez propre, mais même si l’on constate un petit peu d’aliasing, le mode portable reste le plus agréables des deux.

Cela vient surtout du genre de Cold Steel III qui peut être un peu lourd sur de très longues sessions devant la télévision. Ainsi, même si vous possédez uniquement une Switch lite, vous ne serez pas lésé. Précisons enfin que si vous voulez les voix japonaises, il faut télécharger un pack gratuit via le Nintendo eShop (les voix anglaises sont proposées de base).

Conclusion

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 est un RPG à ne pas manquer si vous ne connaissez pas encore la licence. En plus de proposer des textes en français pour la première fois, le fait de proposer des résumés assez complets dénote un certain soin dans l’introduction de la franchise chez nous. De plus, il est très positif de voir que de plus en plus de jeux Falcom débarquer sur Switch. Ce sera d’ailleurs le cas du prochain Ys IX : Monstrum Nox. Le mode portable est sans doute la façon la plus confortable pour en profiter.