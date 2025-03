Deck Charkoss-Lucario

x2 Riolu Choc Spatio-Temporel

x2 Lucario

x2 Cranidos

x2 Charkoss

x1 Simularbre

x1 Marshadow

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Mashynn

x2 Fossile Crâne

x1 Sabrina

x1 Hélio

Le deck Charkoss a déjà largement fait ses preuves, allant jusqu’à être banni des tournois communautaires sans EX. Rien d’étonnant à ça : il inflige 130 dégâts avec Fracass’Tête, il atteint même les 150 dégâts avec Lucario sur le terrain, ce qui one-shot la majorité des Pokémon de la méta. Sans oublier Kranidos qui est déjà très solide pour une étape intermédiaire. Mashynn a été ajouté pour stabiliser nos sorties.

Deck Luxray

x2 Lixy

x2 Luxio

x2 Luxray

x2 Dynavolt

x2 Elecsprint

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Tanguy

x1 Cape Géante

x1 Casque Brut

x2 Mashynn

Ce deck est étonnamment stable. On peut mettre ça sur le compte de Dynavolt et de Lixy qui font gagner énormément de temps en bloquant les adversaires, même Arceus malgré ses protections. Luxray peut ensuite attaquer le banc adverse pour 120 dégâts deux tours d’affilée avec l’aide de Tanguy. C’est souvent suffisant pour clore la partie.

Deck Maganon

x2 Motorizard

x2 Magmar Choc Spatio-Temporel

x2 Maganon Réjouissances Rayonnantes

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Leaf

x2 Géante Cape

x2 Red

x1 Morgane

x1 Hélio

On arrive quand même à caser quelques nouvelles cartes dans ce deck Maganon. Le Magmar de Choc Spatio-Temporel permet à Maganon d’attaquer très rapidement. Vous serez peut-être surpris de voir Heatran sans Arceus, mais le carte reste l’un des meilleurs Pokémon Feu même sans son talent. Motorizard est une nouvelle carte neutre à surveiller, potentiellement le nouveau Canarticho. Le Pokémon à ajouter lorsqu’on a besoin d’attaquant rapide.

Deck Magnezone/Airmure

x2 Airmure

x2 Magnéti Choc Spatio-Temporel

x2 Magnéton Puissance Génétique

x2 Magnézone Choc Spatio-Temporel

x1 Registeel

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x1 Mashynn

x1 Morgane

x1 Hélio

x2 Cape Géante

x2 Casque Brut

On ne présente plus Magnézone, il est naturel de le retrouver dans ces listes sans EX. Rien de mieux pour contrer la méta que d’aller plus vite qu’elle. C’est exactement ce qu’essaye de faire cette combinaison d’attaquants early, Airmure avec Magnézone qui vient vite conclure les parties.

Deck Miascarade

x2 Arceus

x2 Vortente Lumière Triomphale

x2 Poussacha

x2 Matourgeon

x2 Miascarade

x2 Leaf

x1 Hélio

x1 Erika

x2 Recherches Professorales

x2 Poké Ball

x1 Casque Brut

x1 Communication Pokémon

Réjouissances Rayonnantes, nous amène quand même le cauchemar des Pokémon EX avec Miascarade. On met avec lui le package Vortente/Arceus qui est très solide dans le type plante. Le choix d’Arceus n’est pas une erreur. On préfère la version normale qui pourra servir de mur le temps de trouver Miascarade, tout en ne lâchant qu’un seul point à l’adversaire.

Deck Ronflex

x2 Grenousse

x2 Frogadier

x2 Amphinobi

x2 Ronflex Lumière Triomphale

x2 Nacchara

x2 René

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

x1 Communication Pokémon

x2 Cape Géante

x2 Poké Ball

Ronflex/René, une combo indispensable lorsqu’on joue sans EX. Infliger 100 points de dégâts rapidement n’est pas à sous-estimer. On joue avec des énergies Eau pour avoir accès à Nacchara et à Amphinobi. Le talent de ce dernier rend le deck plus flexible, on a souvent l’air bête face aux Pokémon entre 110 et 140 PV si on se repose uniquement sur Ronflex.

Avec toutes ces listes sans cartes rares, vous aurez de quoi grimper en parties classées tout en évitant de spammer la même chose à l’infini. Pour découvrir encore plus de possibilités, jetez un œil à notre liste des nouveaux meilleurs decks.