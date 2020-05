Un premier teaser, une campagne Kickstarter et une démo gratuite pour Black Book

Alors que le jeu avait émergé timidement en début d’année, Black Book vient juste d’entamer sa campagne Kickstarter et décide, pour marquer le coup, de dévoiler une première introduction en vidéo de son histoire et de son gameplay, ainsi qu’un premier trailer pour inaugurer le début de sa campagne de financement participatif.

Un début en grande pompe

Ce titre prend la forme d’un conte narrant la quête d’une jeune sorcière du nom de Vasilisa qui a pour but de faire revenir son mari décédé. En effet, celui-ci s’est ôté la vie avant que les deux amoureux aient la chance de se marier. La jeune sorcière devra alors lever les sept sceaux maléfiques du Black Book afin d’exaucer son vœu et redonner vie à sa moitié.

Mêlant du combat tour par tour et des mécaniques de jeux de cartes, Black Book s’inspire de titres comme Slay the Spire et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech dans ses mécaniques de jeux. Ce n’est cependant pas tout, puisque le jeu se vante également d’adopter un univers basé sur la mythologie slave et qui devrait alors contenter les fans de The Witcher.

Avec une première fenêtre de sortie pour début 2021, le jeu sera disponible sur PC et consoles et une première démo mettant en scène le prologue de Black Book est disponible sur Steam.