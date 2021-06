Black Book refait surface avec du gameplay et une démo sur Xbox One

Black Book a eu droit à une campagne de financement participatif fructueuse l’année passée, et le jeu de Morteshka est de retour en 2021 pour nous montrer tous ses progrès et pour donner de bonnes nouvelles. Le titre est apparu lors de la Guerrilla Collective afin de présenter un trailer de gameplay, et d’autres choses.

La démo est disponible dès maintenant

Ce RPG aux composantes deckbuilder s’illustre donc un peu plus avec de nouvelles images, mais il nous apprend également qu’une démo est désormais disponible sur Xbox One. Vous pouvez donc dès à présent essayer le jeu pour voir s’il vous intéresse. Il s’agit de la démo qui était disponible sur Steam et qui met en scène le prologue, avec la première journée de l’aventure de Vasilisa.

Black Book est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour le troisième trimestre de l’année 2021.