On en parlait il y a près d’un mois, Black Book s’était illustré dans un premier teaser et avait annoncé en même temps sa campagne Kickstarter. Celle-ci vient alors de se terminer, et il est temps de faire le point sur ce qu’elle a apporté.

Un chapitre se finit et l’histoire continue

Engagé sur un financement de 35 000 dollars, Black Book aura finalement bien dépassé son objectif puisque plus de 163 000 dollars auront été récoltés pendant la campagne, soit environ 465% de l’objectif initial.

Bien évidemment, comme beaucoup de campagne Kickstarter, le fait que le jeu ait été aussi bien accueilli sur la plateforme a permis de débloquer des nouveaux paliers afin d’ajouter du contenu supplémentaire. Voici un bref résumé des nouveautés :

Deux nouveaux compagnons, le premier étant un mystérieux corbeau et le deuxième le crâne d’un sorcier immortel toujours capable de dialoguer.

Une quête annexe pour chaque compagnon afin de raconter leur histoire et passé.

Un doublage anglais et russe pour les scènes scénarisées.

Un « Battle Mode » en rogue-like qui rappellera Slay the Spire et où il faudra avancer le plus loin possible en débloquant différentes cartes et équipements.

Pour rappel, le jeu nous plonge dans la mythologie slave où une jeune sorcière met la main sur le Black Book, un artefact pouvant exaucer n’importe quel souhait à condition de lever les sept différents sceaux présents sur le livre. Cette campagne a été l’occasion d’avoir une première estimation de sortie pour le jeu fixée pour février 2021. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Kickstarter du titre.