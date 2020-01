Black Book, un nouveau jeu inspiré du folklore russe

Récemment annoncé, ce nouveau titre croise les genres et nous embarque dans une histoire aux airs atypiques.

Quand le Death Note fait apparaître Shenron

Développé par le studio Morteshka localisé en Russie, Black Book s’inspire fortement du folklore et des paysages russes. Dans ce jeu on incarne Vasilisa, une jeune femme qui avait pour destin de devenir une sorcière accomplie mais qui décide d’abandonner cette destinée au profit d’une vie amoureuse. Cependant son passé va très vite la rattraper quand son mari va mourir dans des circonstances mystérieuses.

Elle décide alors de se mettre à la recherche du Black Book, un artefact démoniaque qui permettrait d’exaucer n’importe quel vœu à la personne qui arriverait à lever les sept sceaux du livre. En mélangeant jeu de cartes RPG et jeu d’aventure, Black Book abordera des thèmes qui devraient nous emmener dans un monde à la fois sombre et fabuleux.

L’équipe derrière ce jeu a également informé le fait qu’il préparait en ce moment une annonce en bonne et due forme pour ce projet. On espère en apprendre un peu plus très bientôt !