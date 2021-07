Black Book sortira le 10 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Un peu plus d’un mois après avoir refait surface avec un trailer de gameplay diffusé lors du dernier Guerilla Collective, Black Book, le RPG aux composantes deckbuilder du studio russe Morteshka, dévoile sa date de sortie et nous donne rendez-vous le 10 août prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Plus de 20 heures de jeu au programme

Comme indiqué par les développeurs sur Steam, le titre sera disponible à cette date dès 19h sur toutes les plateformes au prix de 24,99€ (remise de 15% possible la semaine suivant le lancement). Bien que le français ne sera pas supporté, il sera entièrement jouable en anglais et proposera une durée de vie supérieure à 20 heures de jeu.

Pour rappel, Black Book vous permettra de suivre un conte inspiré de la mythologie slave mettant en scène Vasilisa, une jeune sorcière souhaitant lever les sept sceaux du Black Book, un artefact démoniaque, afin de ramener à la vie la personne qu’elle aime.