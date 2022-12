Amnesia: The Bunker fera le pari de l’horreur dans un monde semi-ouvert en 2023

Le domaine de l’horreur est à nouveau en plein essor dans l’industrie, et autant dire que le studio Frictional Games n’allait pas manquer ce regain d’intérêt pour le genre quand on sait qu’il possède la licence Amnesia. L’épisode Amnesia Rebirth a apporté un peu de vent frais à la série, qui a visiblement posé les bases de ce que va être Amnesia: The Bunker, un nouvel opus dont l’existence vient tout juste d’être confirmée.

L’horreur plus imprévisible que jamais

Préparez-vous à frissonner à nouveau dans Amnesia: The Bunker, qui promet d’apporter de gros changements à la licence. La déambulation dans des couloirs sordides en étant à l’affût du moindre bruit est toujours au programme, mais le studio nous précise que cet épisode optera pour une structure en monde semi-ouvert, comprenez par là de grandes zones à découvrir avec une liberté plus ou moins prononcée.

Ce qui veut dire que les événements seront un peu moins scriptés, tandis que chacun pourra trouver ses propres approches face aux différentes situations. On plongera au cœur de l’horreur en explorant un bunker datant de la Première Guerre Mondiale, dans la peau d’un soldat français qui n’est armé que de son revolver. De quoi offrir une ambiance des plus angoissantes et très claustrophobique, malgré l’ouverture des lieux.

Amnesia: The Bunker est pour le moment prévu pour sortir dans le courant du mois de mars 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series.