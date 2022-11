Final Fantasy XVI vient d’être enregistré au Brésil, la date de sortie en approche

Si on met de côté l’hypothèse que Sony pourrait enfin nous offrir un PlayStation Showcase cette année ou que Square Enix décide de se passer de partenaire pour la promotion de son jeu, Final Fantasy XVI a toutes les chances de répondre présent lors des Game Awards. Naoki Yoshida nous a d’ores et déjà confirmé que la date de sortie de cet épisode très attendu devrait être révélée durant cette année, et puisqu’il ne reste que le mois de décembre, on s’attend à ce que cela tombe lors du show de Geoff Keighley. En marge de cette annonce à venir, le jeu vient tout juste d’être enregistré au Brésil, de quoi donner quelques indices sur son contenu.

L’épisode le plus violent ?

On savait que ce Final Fantasy XVI se voudrait plus violent et plus mature que les autres, mais on en a une nouvelle fois la preuve avec l’enregistrement du jeu auprès de l’organisme de classification brésilien (Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro), comme nous l’apprend VGC.

Dans ce pays, le jeu sera donc déconseillé aux moins de 16 ans, à cause de la présence de contenu « à caractère sexuel et violent » et de « sujet sensibles ». Pour le côté violent, on a déjà pu en voir un aperçu dans les premiers trailers, tandis qu’on peut s’attendre à voir quelques personnages légèrement dénudés, ce qui était aussi présenté dans l’une des bandes annonces.

Le fait que le jeu comment à être enregistré chez différents organismes pourrait aussi montrer que la sortie se fait de plus en plus proche, et que Square Enix serait enfin prêt à nous communiquer la date. Réponse dans les prochains jours.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.