DC : James Gunn confirme que des futurs jeux seront connectés au DCU

L’écurie DC a eu bien du mal à construire son univers partagé sur grand écran, mais cette ère pourrait être révolue. Il y a peu, James Gunn (réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie ou de The Suicide Squad) et Peter Safran (producteur de nombreux films DC) ont été nommés à la tête du nouveau DCU, autrement dit l’univers partagé DC façon Marvel Cinematic Universe. Outre les nombreux changements qui cela va impliquer dans la création de nouveaux films, cela va aussi avoir des répercutions sur les jeux vidéo DC à venir.

Un univers trop partagé ?

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Lorsque James Gunn et Peter Safran ont été annoncés pour prendre les rênes de cet univers partagé, le duo a bien précisé que celui-ci s’étendrait à travers les films, les séries, l’animation ou encore les jeux vidéo. On avait néanmoins un doute sur ce dernier domaine, qui a été balayé par James Gunn hier, sur Twitter. Lorsqu’on lui demande si le DCU sera connecté à des jeux, le réalisateur répond sans détour : oui, ça sera le cas.

Pour tous les jeux ? Pas forcément, puisqu’on sait déjà que Suicide Squad: Kill the Justice League ne l’est pas, et qu’il est bien trop tard pour changer les plans. On peut penser qu’il en est de même pour le jeu Wonder Woman par Monolith, qui ne devrait pas non plus être basé sur l’incarnation de Gal Gadot.

Mais cela confirme bien que l’on pourrait avoir, dans un futur éloigné, quelques jeux qui seraient directement liés aux films du DCU. Une stratégie bien différente de celle de Marvel, qui est pourtant roi sur le domaine de l’univers partagé. Marvel Games a récemment réaffirmé qu’il n’y avait aucun plan de connecter les jeux aux films, ni même de connecter les jeux entre eux, afin de laisser aux studios carte blanche sur les personnages et histoires à utiliser.

Espérons donc que cette décision de James Gunn et Peter Safran ne vienne pas brider la créativité des futurs jeux DC, et que certains d’entre eux puissent s’écarter du moule de cet univers partagé pour nous offrir des propositions plus libres. Après tout, James Gunn a affirmé que des films d’animations seront liés au DCU, et d’autres non. On peut donc penser qu’il en sera de même pour les jeux.