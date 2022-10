Accueil » Actualités » Débrief’ : The Witcher Remake, Dragon Age Dreadwolf et hausse Game Pass ?

A chaque dimanche son débrief’ : dans cette vidéo de huit minutes, on revient sur les temps forts des derniers jours, avec la confirmation d’un remake pour le premier The Witcher, un potentiel retour de Parasite Eve et quelques détails sur le prochain Dragon Age Dreadwolf. On parle aussi de l’éventuelle hausse de prix du Xbox Game Pass ou encore des nombreux projets chez Sony.