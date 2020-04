Le nombre de PS5 pourrait être limité la première année du lancement

Ce n’est un secret pour personne, la pandémie a chamboulé bon nombre de projets dans l’industrie du jeu vidéo. Elle tombe encore plus mal pour les constructeurs qui prévoient de lancer leurs nouvelles machines l’hiver prochain. En ce qui concerne la PS5, les choses semblent se compliquer.

Sony revoit ses plans pour la PS5

Selon Bloomberg, Sony prévoit de fabriquer moins de PS5 la première année par rapport à la PS4. On rappelle que Bloomberg avait déjà pointé du doigt les difficultés de Sony à se décider sur un prix pour sa nouvelle console étant donné que certains composants sont rares et/ou très coûteux. D’après certains développeurs concevant actuellement des jeux sur cette nouvelle machine, les estimations de prix tournent entre 499$ et 549$ (458€ et 504€ environ).

Malgré une capacité de production qui n’est pas affecté, les conséquences de la pandémie et un prix élevé pourraient entraîner une baisse de la demande. Les personnes proches de la chaîne de production s’attendent à 5 ou 6 millions d’unités produites avant la fin de l’année fiscale (mars 2021). A titre de comparaison, la PS4 s’était écoulée à 7.5 millions d’exemplaires les six premiers mois.

Le Covid-19 aurait non seulement perturbé les plans en communication de Sony pour la PS5, mais également les derniers préparatifs pour la production en masse prévue normalement pour le mois de juin prochain. Bien que l’on ait précisé que les capacités de production n’étaient pas affectées, l’article affirme qu’à cause des restrictions pour voyager à l’international, certains ingénieurs de Sony sont dans l’incapacité de faire les derniers ajustements dans les usines. Malgré tout, il rapporte également que la situation semble s’arranger de ce côté.

Le seul paramètre qui pourrait encore faire bouger les choses est encore et toujours le Covid-19. L’incertitude concernant l’évolution de la situation est non négligeable. Ce qui est sûr, c’est que les stocks risquent d’être limités au lancement.