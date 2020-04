Débrief’ : Manette PS5 DualSense, Inside Xbox et Saints Row 3 Remaster

Nous sommes dimanche. Et vous savez ce que ça veut dire ? C’est l’heure du débrief’. Comme chaque semaine, on vous résume l’actualité des derniers jours en vidéo, alors, en route pour ce nouveau débriefe !

PS5 : Manette DualSense

Parmi les choses importantes à retenir cette semaine, il y a eu la présentation de la manette de la PS5. Oui, avant la console donc. Elle s’appellera DualSense, et l’on a eu droit à des premiers visuels. Sony va changer assez radicalement d’approche avec un nouveau design, quelque peu futuriste, bien que certaines bases ne changent pas, comme les sticks symétriques.

Inside Xbox

Dans la foulée, le même jour, on a eu droit à un Inside Xbox, l’occasion pour nous de revenir sur les quelques annonces. On peut y noter la date de sortie de Grounded, le jeu à la minimoys, une mise à jour assez majeure sur Sea of Thieves ou quelques bonnes nouvelles, comme le fait que Gears Tactics est prêt pour sa sortie ou du gameplay pour The Last Campire.

Saints Row et le reste

Evidemment, difficile de ne pas évoquer l’annonce de Saints Row The Third Remastered où l’on reviendra sur les particularités de cette version. Mais on abordera d’autres sujets comme les reports de la semaine avec New World ou la prochaine extension de The Elder Scrolls Online.