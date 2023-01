Accueil » Actualités » Débrief’ : Skull & Bones reporté, conférence Xbox et série The Last of Us France

Comme chaque week-end, nous vous proposons un récapitulatif de l’actualité. Dans cette vidéo de 8 minutes environ, on revient ainsi que le nouveau report de Skull & Bones et l’annulation de plusieurs jeux Ubisoft. On a également un rendez-vous pour une conférence Xbox ainsi que la confirmation d’une diffusion française pour The Last of Us. On évoquera aussi quelques autres actualités.