Accueil » Actualités » The Last of Us : Enfin un diffuseur en France pour la série, rendez-vous sur Amazon Prime Vidéo

A quelques jours de sa sortie aux Etats-Unis, on commençait à désespérer à l’idée que la série The Last of Us ne trouve pas de foyer en France. Suite à la séparation entre OCS et HBO, les séries diffusées sur cette dernière n’avaient plus de diffuseur officiel en France et The Last of Us était le premier à en pâtir. Mais bonne nouvelle, on apprend aujourd’hui que Warner Bros (qui possède HBO) a trouvé un accord avec Amazon Prime Vidéo pour diffuser la série tant attendue chez nous.

Pas de retard en France

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût. pic.twitter.com/aLSgA8jdJJ — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 12, 2023

C’est donc sur Amazon Prime Vidéo que la série sera diffusée dès le 16 janvier prochain, en commençant par son premier épisode. Soit plus ou moins en même temps que la diffusion américaine, qui commence le 15 janvier au soir (donc dans la nuit chez nous, soit le 16 janvier). Les épisodes seront tous disponibles à la fois en VOST, mais aussi en VF, pour celles et ceux qui préfèrent cette option.

L’autre bonne nouvelle, c’est le fait que cette série sera proposée sans surcoût. On aurait pu le craindre, étant donné qu’Amazon Prime Vidéo va mettre en place un « Pass Warner » qui permettra d’accéder aux séries du géant américain (comme Game of Thrones, Chernobyl et compagnie. Mais The Last of Us sera cependant une exception, et sera bien disponible gratuitement pour celles et ceux qui disposent d’un abonnement Prime Vidéo standard.

Rendez-vous donc dès lundi pour découvrir le début des aventures de Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que Joel et Ellie.