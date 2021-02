Débrief’ : Série The Last of Us, Kingdom Hearts PC, Ratchet & Clank et DualSense Drift

A chaque dimanche son débrief’. Vous en avez l’habitude, on fait le point sur l’actualité jeu vidéo majeure des derniers jours dans la vidéo ci-dessous. Forcément, cette semaine, on s’attarde sur l’Epic Games Showcase, la mini-conférence de la boutique, qui nous a fait quelques annonces comme l’arrivée de Kingdom Hearts sur PC.

On fait aussi un nouveau point adaptations séries/films avec les castings de la série The Last of Us et du film Borderlands qui se sont dévoilés un peu plus. La date de Ratchet & Clank Rift Apart ou encore les soucis avec la DualSense sont aussi évoqués dans cette vidéo.