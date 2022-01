Débrief’ : Final Fantasy XVI, Remedy, God of War Ragnarök et Everwild

Bonne année 2022 à tous nos lecteurs et lectrices ! Quoi de mieux pour bien débuter l’année qu’un nouveau débrief’ ? Comme chaque dimanche, on revient sur l’actualité des derniers jours, et si forcément, cela a été calme avec les fêtes, on revient sur les dernières nouvelles de Final Fantasy XVI et les futurs projets de Remedy. On revient aussi sur Everwild, la potentielle date de God of War Ragnarök ou encore les projets de 2022 pour les développeurs japonais.