God of War Ragnarok : Une potentielle date de sortie a été repérée

L’année 2022 sera vraisemblablement celle de la sortie de God of War Ragnarok (enfin, on n’en mettrait pas notre main à couper), et les spéculation autour de l’arrivée exacte de ce nouvel opus vont déjà bon train. Le compte Twitter PlayStation Game Size, qui fouine dans les bases de données de PlayStation pour dénicher toutes sortes d’infos, dont le poids des jeux, a trouvé une potentielle date pour le titre, qui va continuer à alimenter les rumeurs.

Le barbu affûte sa hache pour la rentrée ?

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Selon les données trouvées, God of War Ragnarok sortirait ainsi le 30 septembre prochain. Une date qui peut sembler crédible, étant donné que l’on voit mal le jeu arriver en début d’année. Après tout, avec Horizon Forbidden West qui occupera le terrain, Sony peut se passer d’une telle sortie en début d’année.

Mais on ne va pas prendre cette date pour argent comptant pour autant, étant donné qu’il peut simplement s’agir d’un placeholder. Il s’agit là du dernier jour du deuxième trimestre fiscal de l’année 2022/2023. Il se peut donc que cette date représente seulement l’envie de Sony de sortir le jeu durant cette période, et septembre est probablement le meilleur mois de ce trimestre.

On restera donc prudent sur cette potentielle date, même si elle peut donner une fourchette crédible.