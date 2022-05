Deathverse: Let It Die organisera une bêta ouverte les 28/29 mai et 5 juin sur PS4 et PS5

Annoncé lors d’un State of Play diffusé fin 2021, Deathverse: Let It Die, le jeu d’action et de survie multijoueur free-to-play de Supertrick Games et de GungHo Online Entertainment, se laissera très bientôt approcher dans le cadre d’une bêta ouverte sur les consoles PlayStation. Celle-ci aura lieu dans la nuit du 28 au 29 mai, de 22h à 3h59 du matin, et le 5 juin, de 10h à 15h59, en France.

Deux sessions de 6 heures pour « détruire les serveurs »

Comme indiqué par les développeurs sur la page PS Store du titre, cet événement appelé avec beaucoup d’humour « Bêta ouverte à durée limitée : Détruisez les serveurs ! » a pour objectif « d’évaluer la stabilité du réseau avant le lancement officiel du service. En effectuant un test réseau à grande échelle, nous serons en mesure d’effectuer diverses vérifications techniques de nos systèmes en ligne. Ce test servira à assurer la qualité et la stabilité du produit final. »

Autres informations partagées par le studio japonais, le PS Plus ne semble pas nécessaire pour accéder à la bêta et cette version prendra en charge les fonctionnalités du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense sur PlayStation 5.

Pour rappel, Deathverse: Let It Die est censé sortir dans les prochaines semaines sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Prenant place plusieurs centaines d’années après les événements de Let It Die, les joueurs et les joueuses seront invité(e)s à participer à une émission de télé-réalité d’une violence inhumaine intitulée Death Jamboree dans laquelle ils/elles s’affronteront afin de survivre et prospérer dans le monde virtuel du Deathverse.