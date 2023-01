Accueil » Actualités » Deathverse: Let It Die : Les serveurs fermeront temporairement dès le 19 juillet afin que le jeu puisse être « redéveloppé »

Disponible depuis fin septembre/début octobre 2022 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, Deathverse: Let It Die connait un lancement particulièrement chaotique en raison des nombreux soucis techniques répertoriés par le public et les développeurs. Malheureusement, ici, les problèmes semblent tellement néfastes pour le jeu service d’action et de survie multijoueur free-to-play que Supertrick Games et GungHo Online Entertainment ont décidé de prendre une mesure drastique.

En effet, à compter du 19 juillet prochain 4h du matin en France, les serveurs du titre fermeront temporairement afin que ce dernier puisse être « redéveloppé ». Autrement dit, à l’image d’un certain Final Fantasy XIV, la production va visiblement tenter de s’offrir une refonte partielle ou complète avant d’être à nouveau commercialisée plus tard, à une date inconnue.

Mode FF XIV activé

Dans un communiqué publié sur le site officiel du free-to-play, les équipes des studios japonais ont déclaré « qu’il ne fait aucun doute que nous avons rencontré des difficultés depuis le lancement de notre jeu, notamment en ce qui concerne le matchmaking et les lags en jeu. […] Bien que nous ayons essayé de trouver diverses solutions qui ont rencontré un certain succès, nous n’avons pas été en mesure de résoudre les problèmes sous-jacents. En conséquence, les équipes de développement et d’exploitation ont pris la décision de suspendre temporairement les services du jeu pendant que nous redéveloppons Deathverse : Let It Die. »

Supertrick Games et GungHo Online Entertainment ont également tenu à ajouter ceci : « Ce fut une décision difficile à prendre pour nous. Cependant, nous pensons que la réédition du jeu avec des améliorations significatives lui permettra d’être apprécié par un public plus large ainsi que par nos joueurs actuels. Compte tenu du temps nécessaire au développement d’un jeu, […] il est impossible de dire à ce stade si c’est le bon choix. Mais nous adorons ce jeu et sommes fiers de l’avoir développé en équipe. Par conséquent, nous pensons que c’est la meilleure décision possible actuellement. »

En attendant de savoir si Deathverse : Let It Die parviendra ou non à s’offrir une résurrection à succès comme l’a connu le MMORPG de Square Enix à l’époque, notez que, d’ici la fermeture temporaire des serveurs, la totalité du contenu de la saison 2 et une partie de celui prévu dans le cadre de la saison 3 seront intégrées. Quant à la vente de « Death Metal », la monnaie virtuelle du titre, elle sera suspendue à compter du 8 février 2h59 en France.