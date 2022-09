Accueil » Actualités » Deathverse: Let It Die dévoile sa cinématique d’ouverture et sortira le 28 septembre

Après l’intriguant Let it Die apparu en 2016, l’éditeur GungHo Online Entertainment s’est rapproché du studio Supertrick Games pour développer son univers. Prenant place plusieurs centaines d’années après les événements du premier titre, Deathverse: Let It Die avait été annoncé fin 2021 au cours d’un State of Play. Relativement discret depuis, malgré une bêta ce printemps, le titre refait surface pour plusieurs informations.

De la téléréalité ultra-violente

Il y a quelques jours, le jeu a tout d’abord dévoilé sa date de sortie en amont du Tokyo Game Show, tout en confirmant l’arrivée d’une version PC. Aujourd’hui, c’est la cinématique d’ouverture qui est présentée. Celle-ci nous introduit différents personnages, notamment le duo que l’on avait déjà aperçu dans la communication du titre – Bryan Zemeckis et Queen B, et qui nous font une petite danse pour mettre en avant un ton léger et jovial.

Enfin, jovial, pas tant que ça puisqu’il faut rappeler que l’aventure nous fera incarner un personnage envoyé sur une île inhabitée où l’on va devoir affronter d’autres joueurs. On pourra personnaliser notre avatar, utiliser de nombreuses armes et l’environnement pour massacrer les adversaires et tout faire pour grimper au classement et gagner l’admiration du public. Un battle royale multijoueur qui prend place des années après les événements de Let it Die.

La sortie est proche puisque Deathverse: Let It Die sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 28 septembre 2022 puis sur PC via Steam le 5 octobre. Il sera proposé en free-to-play, donc gratuitement au téléchargement avec divers achat en jeu.