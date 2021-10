Le loufoque Deathverse: Let It Die arrivera free-to-play sur PS4 et PS5

Grasshopper Manufacture a beau avoir quitté le navire de GungHo Online Entertainment, il faut croire qu’il a laissé des traces. Après le surprenant Let it Die sorti en 2016, on apprend que l’éditeur a commandé une sorte de suite baptisée Deathverse: Let it Die, qui a profité du dernier State of Play pour dévoiler sa première bande-annonce.

Un jeu de télé-réalité mortel

C’est Supertrick Games qui s’occupera de ce nouvel épisode pour le compte de GungHo Online Entertainment. Deathverse: Let It Die prendra place des centaines d’années après les événements du premier jeu, et nous placera au cœur d’un jeu de télé-réalité nommé Death Jamboree, et présenté par le personnage improbable de Bryan Zemeckis et les commentaires de Champion Queen B.

Le but du jeu est alors de survivre dans le monde virtuel du Deathverse, où les participants viennent chercher de grosses sommes d’argent. On se retrouvera une nouvelle fois avec un système de jeu qui mêlera survie à un gameplay très action, et chaque participant profitera d’une unité robot « Wilson » qui l’assistera en combat. Ces robots peuvent se transformer en drone ou en armes, et activer certaines compétences. Il sera possible de les améliorer.

Le gameplay sera donc orienté du PvPvE, avec des affrontements contre joueur et des combats contre des IA. Des modes de jeu limités seront disponibles selon les saisons, car oui, le jeu sera free-to-play et prend des allures de jeu service.

Deathverse: Let It Die est attendu pour le printemps 2022 sur PS4 et PS5.