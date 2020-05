Death Stranding et ses éditions collector bradés pour les Days of Play 2020 🔥

Actuellement se déroulent les Days of Play 2020, une période de soldes sur les jeux et consoles PlayStation 4. Parmi les offres, on y retrouve par exemple l’abonnement PlayStation Plus à -30%. Mais l’une des dernières pointures de la PS4 propose aussi de belles remises : Death Stranding.

Un colis bradé

Bien qu’il n’est pas rare de voir des jeux PlayStation 4 disponibles à prix réduit, comme on peut le remarquer avec Days Gone, Spider-Man ou encore God of War, qui sont actuellement à une vingtaine d’euros, cela reste assez étonnant de voir Death Stranding déjà sous la barre des 30€. Il faut dire que le succès n’a clairement pas été au rendez-vous et l’on peut comprendre la stratégie de proposer les copies à une forte promotion, même si cela ne fait que 7 mois que le bougre est sorti.

C’est donc l’occasion idéale de mettre la main sur l’étrange dernière production du grand Hideo Kojima qui nous propose une aventure énigmatique. Particulière et qui ne plaira pas à tout le monde mais qui est d’une magnifique réalisation. Et vous avez le choix puisque ce sont les éditions standard, limitée et collector qui sont en promotion.

Voici où acheter les éditions de Death Stranding à petit prix :

Edition Standard

Edition Special

Edition Collector

Rappelons que l’édition collector regroupe une mallette de transport, une statue capsule BB, un porte-clés, un steelbook, des bonus en jeu et la bande-son en numérique.