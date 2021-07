Death Stranding Director’s Cut : L’upgrade PS4 – PS5 sera payante, tous les détails

Le dernier State of Play a permis de mettre en avant Death Stranding Director’s Cut avec un tout nouveau trailer, qui montrait les nouveautés de cette version mais qui ne répondait pas à toutes les question. Conscient du fait que beaucoup de joueurs et joueuses se demandent encore si l’upgrade sera payante ou si les sauvegardes seront compatibles, Kojima Productions a diffusé une vidéo de questions-réponses, où Jay Boor s’occupe de donner quelques éclaircissements.

Le point sur la version PS5

Pour commencer, on apprend qu’à l’image de nombreux jeux, Death Stranding Director’s Cut aura droit à deux modes de résolution. Le premier, le mode Performance, sera de l’upscale 4K avec 60 images par seconde, tandis que le mode Fidélité affichera le tout en vraie 4K, mais avec un framerate limité à 30 images par seconde.

L’une des informations les plus importantes concernait l’upgrade de la version PS4 à la PS5. On apprend aujourd’hui que cette upgrade ne sera pas gratuite (ce que l’on pouvait deviner avec tout le contenu ajouté), puisqu’il faudra payer 10 € pour avoir droit à la Director’s Cut sur PS5 si vous possédez déjà le jeu sur PS4. Détail intéressant, cette upgrade fera aussi passer le jeu vers la Deluxe Edition, qui comprend quelques bonus en plus. Et forcément les sauvegardes pourront être transférées de la version PS4 à la PS5.

Jay Boor mentionne également l’arrivée de nouveaux modes online, mais aussi le contenu lié à Half-Life et Cyberpunk 2077, qui était jusqu’ici réservé à la version Steam.

Death Stranding Director’s Cut sera disponible sur PS5 dès le 24 septembre prochain.