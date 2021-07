Death Stranding Director’s Cut arrivera le 24 septembre sur PS5, voici toutes les nouveautés

Révélé lors de l’ouverture du Summer Game Fest, Death Stranding Director’s Cut a profité du State of Play de ce soir pour se montrer une nouvelle fois, avec cette fois-ci bien plus de détails à se mettre sous la dent, comme une date de sortie.

Plein de changements

Il sera donc possible de mettre la main sur Death Stranding Director’s Cut sur PS5 dès le 24 septembre prochain. Le titre se présente comme une véritable remaster qui va bien plus loin que la refonte graphique, et on peut voir dans ce dernier trailer toutes les nouveautés apportées par cette version.

On notera donc tout d’abord l’arrivée d’un système de combat au corps à corps bien plus avancé, qui devrait être plus précis et agréable que celui du jeu d’origine. Pour celles et ceux plus à l’aise avec une arme, on peut voir qu’il y aura désormais des terrains d’entrainement pour avoir un peu de pratique, mais c’est dans l’exploration qu’on voit le plus de nouveauté.

Entre un robot qui peut nous porter, une catapulte pour lancer des colis ou encore des rampes pour traverser les ravins à toute allure, la vie devrait être bien plus simple dans cette nouvelle version. Histoire d’aller encore plus loin dans la création de routes, le jeu nous permettra maintenant de créer de véritables parcours pour y faire la course à bord de véhicules.

En dehors de cela, les fans du jeu seront surtout ravis d’apprendre que du contenu sera aussi apporté à l’histoire, avec de nouvelles missions, comme on pouvait s’en douter avec le premier trailer. Des boss inédits seront aussi présents pour ajouter un peu de défi. De quoi offrir peut-être un peu plus de réponses au scénario, ou plus de mystères.

On découvrira cela dès le mois de septembre dans Death Stranding Director’s Cut sur PS5.