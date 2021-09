Death Stranding Director’s Cut dévoile son fameux trailer final

On aurait pu croire qu’il serait présent lors du PlayStation Showcase qui aura lieu demain, mais Death Stranding Director’s Cut fait sa pub un peu plus tôt, comme cela avait été annoncé par Hideo Kojima. Le créateur nous dévoile aujourd’hui le fameux trailer sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines, édité par ses soins.

Voici le trailer de Kojima

C’est donc sur fond de Woodkid et de son morceau « Goliath » que la version ultime des aventures de Sam Bridges est illustrée. Ce trailer présente énormément d’images des différentes cinématiques, donc gare à vous si vous n’avez pas encore tenté l’expérience.

On y voit finalement assez peu des ajouts de cette Director’s Cut, qui ont déjà été bien mis en avant lors des précédents trailers. On aperçoit quand même les nouveaux défis d’infiltration et les circuits en fin de vidéo, histoire de rappeler les quelques bonus de cette édition.

Death Stranding Director’s Cut sortira le 24 septembre sur PS5. Les précommandes pour le titre sont disponibles.