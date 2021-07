Death Stranding Director’s Cut ouvre ses précommandes physiques

C’était l’une des petites annonces croustillantes du dernier State of Play : Death Stranding arrivera à la rentrée sur PlayStation 5 et sera accompagné de diverses nouveautés. Si la mise à niveau sera payante (une dizaine d’euros), beaucoup de joueurs et de joueuses vont peut-être le découvrir sur nouvelle génération pour la première fois. Les précommandes sont ouvertes.

Où précommander Death Stranding sur PS5 ?

Si pour les joueurs numériques, les précommandes sont ouvertes sur le PlayStation Store depuis quelques jours, les versions physiques ont ouvert leur réservation il y a peu. Voici où précommander le jeu en boîte :

Prévue au prix de 49.99€, cette Director’s Cut apportera quelques ajouts tels que des graphismes optimisés pour la PlayStation 5, une compatibilité avec la DualSense, du nouveau contenu scénaristique (missions et boss), mais aussi un éditeur de circuits ou encore le contenu bonus qui n’était sorti que sur PC.

Pour rappel, Death Stranding est initialement sorti sur PS4 puis sur PC un peu après. Cette version Director’s Cut sortira le 24 septembre sur PlayStation 5.