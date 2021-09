Le Final Trailer de Death Stranding Director’s Cut prend date

Avant sa sortie, Death Stranding Director’s Cut va avoir droit à un gros trailer édité par Hideo Kojima en personne. Une nouvelle présentation attendue car de nombreuses questions tournent autour de cette nouvelle édition du jeu et notamment du contenu.

Wednesday, September 8th, tune in to watch the "FINAL TRAILER" for DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT. You won’t want to miss it!

Airs on the KJP YouTube channel, Wednesday at 4PM/JST, 8AM/BST, 12AM/PST.https://t.co/PJQ6iBxsqj#DeathStranding pic.twitter.com/GYxu1IvbgK

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 3, 2021