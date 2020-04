Cela fait maintenant de nombreuses semaines que la venue de Deadpool est teasée par Fortnite. Après avoir obtenu plusieurs récompenses (spray, katanas, revêtement etc.) grâce aux défis hebdomadaires, voici le temps d’obtenir la tenue Deadpool grâce aux défis de cette semaine.

Pour rappel, vous devez au préalable avoir acheté le passé de combat pour l’avoir. Et à notre grand bonheur, il ne va pas se contenter que de cela et c’est le compte twitter officiel du super-héros qui nous l’annonce.

Obtenir la tenue Deadpool gratuitement

Pour obtenir la tenue Deadpool gratuitement, vous devrez :

Retrouver les deux pistolets de Deadpool cachés dans le Q.G.

Utiliser un cabine téléphonique ou un passage secret pour vous déguiser en Deadpool puis retourner au lobby.

Vous pouvez obtenir tous les détails sur notre article récapitulant tous les défis de Deadpool.

Ils m’entrainent, au bout de la nuit

Au programme des changements, le yacht de Miaousclé s’est transformé en réelle boite de nuit aux couleurs du super-héros. Partez faire un tour au nord-est de l’île pour découvrir ce nouveau lieu-dit. Avec une ambiance digne des plus grands dancefloors, vous pourrez admirer la statue en or de Midas recouverte d’une cagoule de Deadpool. Tout y est fait pour que vous vous amusiez et les rappels à l’univers de Marvel ou des Avengers sont nombreux.

Un défi rapide vous est d’ailleurs proposé pour vous y rendre. Vous débloquez alors une musique, celle de la piste de danse. Vous ne pouvez pas louper le yacht sur la carte, une grosse icône le représente.

D’ailleurs, le super-héros y est présent avec des acolytes. Vous pouvez tenter de l’éliminer pour lui dérober ses double-pistolets aux 21 points de dégâts mais surtout aux propriétés de sangsue, c’est à dire que vous récupérez 3 points de vie à chaque fois que vous en prenez aux adversaires.

Miaousclé, lui, a été chassé et se trouve dorénavant à l’Usine de boites, un lieu notable proche des montagnes, où sont fabriqués les cartons trompeurs. Il est désormais seul, avec peu d’équipements et loin du luxe qu’il connaissait avant. D’ailleurs, vous le verrez en train de pleurer s’il ne vous a pas repéré, triste de s’être fait chassé de son yacht et de la fête de Deadpool.

On ne sait pas pour l’instant si Deadpool compte personnaliser chacune des bases d’espionnage de l’île à tour de rôle jusqu’à la fin de la saison.

Une boutique non confinée

Animation du changement de la boutique pour DeadPool ! (vidéo de @HYPEX) pic.twitter.com/CbvhOmLx9S — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 3, 2020

Si les leakers ont vu juste, les prochains jours devraient être marqués par la présence de Deadpool en animation à chaque changement de boutique (à 2h du matin). Il procède à plusieurs animations afin de mettre en place la boutique.

La boutique d’ouverture de l’événement Deadpool a proposé de multiples objets réunis en un pack pour 2000 v-bucks à savoir un planeur, deux émotes et un outil de collecte.

Des ravitaillements en pagaille

Un autre changement non négligeable mis en place avec a venue du super-héros dans le jeu : les ravitaillements, ces caisses bleues tombant du ciel pour vous apporter du loot, ont été modifiée pour faire honneur à Deadpool. Le leaker @LlamaLeaks nous en a offert un visuel que vous pouvez découvrir ci-dessus.

Terminus, tout le monde descend

L’arrivée de Deadpool a aussi marqué l’arrivée d’un tout nouveau bus de combat, aux couleurs du super-héros, tel qu’il l’avait dessiné dans sa lettre à Epic en début de saison et toujours visible dans sa planque.

Restez à l’affût pour les nouveautés concernant Deadpool. Il est fort probable que Deadpool reste ainsi parmi nous jusqu’à la fin de la saison soit jusqu’au 30 avril. En tout cas, force est de constater qu’Epic Games a mis les moyens pour célébrer l’homme en costume rouge et noir.