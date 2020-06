Deadly Premonition 2 s’offre une nouvelle bande annonce

Bien que le premier épisode des aventures rocambolesques et horrifiques de l’agent York n’aient pas fait l’unanimité auprès des joueurs et de la critique en 2010, Deadly Premonition revient cette année avec un second volet, annoncé à la surprise générale l’année dernière. Quelques jours avant la sortie de ce titre intimidant, Nintendo place le décors avec un nouveau trailer.

Bienvenu dans Le Carré

Tandis que Deadly Premonition Origins, portage du premier volet, sortait en septembre dernier, A Blessing in Disguise prend quant à lui son temps pour nous parvenir. Cela ne veut néanmoins pas dire qu’il s’est beaucoup dévoilé au cours des dernières semaines. Ainsi, alors qu’il est attendu pour le mois prochain, on ne sait finalement pas grand chose de ce Survival Horror teinté d’enquête et d’exploration.

Si ce n’est qu’il devrait reprendre quasiment à l’identique la recette du premier, ce qui est autant une bonne qu’une mauvaise chose étant donné les nombreuses critiques faites à celui-ci. Quant à son scénario, il mettra une nouvelle fois en avant le personnage étrange de Francis York Morgan, plus connu sous le nom d’agent York (toute ressemblance avec un personnage de Twin Peaks n’est nullement fortuite).

Cette semaine, à quelques jours de l’arrivée du titre sur Nintendo Switch, la firme japonaise nous livre une bande annonce qui peint avec enthousiasme l’environnement dans lequel prend place l’action. L’occasion d’en apprendre plus sur Le Carré, donc, mais aussi de constater que le doubleur original de Francis York Morgan est toujours de la partie. Une bonne nouvelle, à n’en point douter !

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise est attendu pour le 10 juillet en exclusivité (du moins temporaire) sur Nintendo Switch.