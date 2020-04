Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise sortira le 10 juillet sur Switch

Annoncé en septembre 2019 par l’intermédiaire d’un Nintendo Direct, Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise dévoile sa date de sortie en vidéo. Le titre se lancera en exclusivité temporaire sur Switch le 10 juillet prochain.

Le Carré, une ville pas si tranquille

Présenté comme étant à la fois un prologue et une suite au premier épisode, le jeu d’action-aventure permettra au joueur de retrouver York. L’agent spécial du FBI se rend dans la ville de Le Carré située près de Boston, aux Etats-Unis, épaulé de deux autres personnages, Davis et Jones, pour résoudre une affaire de meurtres en série.

Dans leur communiqué, Rising Star Games et TOYBOX Inc. ont indiqué que le titre serait un monde ouvert explorable « à pied ou en skateboard » qui contiendrait plusieurs mini-jeux comme le bowling et l’hydroglisseur.

Rendez-vous cet été pour découvrir Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise sur Switch. Notez que le premier opus, intitulé Deadly Premonition Origins sur l’eShop, est disponible à -50% jusqu’au 17 mai inclus.