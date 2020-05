Deadly Premonition 2 : Poids et préchargement sur l’eShop

Les jeux ambitieux courent les rues, mais les bonnes surprises sont bien plus rares. C’est un constat qui n’a rien de neuf, mais qui touche Deadly Premonition de plein fouet. Un titre tout d’abord exclusif à la Xbox 360, en 2010, avant de revenir trois ans plus tard sur PC et PS3 dans une édition Director’s Cut là encore décevante, puis sur Switch avec une version sous-titrée Origins parue à la surprise générale en fin d’année dernière. Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise attise cependant la curiosité.

Faut-il faire de la place ?

Tandis que Deadly Premonition Origins pèse tout de même 6,4 Go sur l’eShop de la Switch (ce qui est plutôt épais dans la mesure où il s’agit d’un vulgaire portage du jeu de 2010), que faut-il attendre de son inespérée suite nommée A Blessing in Disguise ? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse sembler, le titre est moins lourd que son prédécesseur, puisque le service de téléchargement de jeux de Nintendo affiche un poids de 4,8 Go.

Reste que l’eShop propose une fonction bien pratique : précharger le jeu, afin de pouvoir se lancer dans son aventure dès la sortie, sans se poser de question. Une fonction plutôt intéressante et de plus en plus courante, à laquelle accède A Blessing in Disguise à condition de le précommander par le biais de la plateforme de téléchargement de Nintendo. Rappelons enfin que le titre sera disponible dès le 10 juillet prochain, et aura droit à une édition physique.