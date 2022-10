Dead Space Remake en précommande, voici où acheter l’un des meilleurs jeux d’horreur

Toujours attendu pour début 2023, le remake du premier jeu Dead Space a dévoilé sa bande-annonce de gameplay un peu plus tôt dans la journée. L’occasion de découvrir le travail réalisé sur cette nouvelle version et retrouver avec plaisir notre cher Isaac Clarke. Dans la foulée, les développeurs en ont également profité pour ouvrir les précommandes, et il est possible de réserver son exemplaire dès maintenant.

Où précommander Dead Space Remake ?

Comme on pouvait s’y attendre, Electronic Arts n’a pas attendu pour ouvrir les précommandes. Aussitôt la bande-annonce dévoilée que ces dernières ont été lancées. Pour l’instant, seuls Amazon et Micromania proposent le titre en précommande, mais on imagine que d’autres ne tarderont pas trop – on réactualisera bien sûr cet article.

Amazon

Micromania

Rappelons que Dead Space Remake est attendu pour le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il s’agit d’une refonte complète du jeu d’horreur sorti en octobre 2008 et a rapidement permis à la licence de redorer le blason d’un des meilleurs survival-horror de tous les temps. L’histoire et l’aventure ne bougeront pas (ou presque), mais la partie graphique a connu un ravalement de façade complet, en recréant le jeu en un seul et unique plan séquentiel.