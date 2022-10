Dead Space Remake : Le premier trailer de gameplay est enfin là

EA Motive a été très transparent sur le développement du remake de Dead Space, en nous montrant le jeu à des étapes du développement que le public n’est forcément amené à voir avant la sortie d’un titre. Mais il était temps que le studio nous montre des séquences un peu plus terminées, avec un premier trailer qui s’est fait attendre. Electronic Arts nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour la diffusion d’un trailer de gameplay, qui vient tout juste d’être mis en ligne et qui devrait faire sursauter les plus sensibles.

Plus terrifiant que l’original ?

Vous pouvez donc désormais découvrir à quoi ressemble l’USG Ishimura en 4K avec ce premier trailer en bonne et due forme, qui a le mérite de donner le ton et de nous remémorer quelques souvenirs. Une chose est sûre, l’expérience a l’air de bien profiter de cette remise à neuf, avec des visuels saisissants et une ambiance qui semble plus sombre que jamais, de quoi donner envie de redécouvrir le jeu.

La bataille s’annonce donc être sacrément rude entre ce remake et The Callisto Protocol, qui, en moins de deux mois, devraient contenter tous les amoureux d’aventures horrifiques dans l’espace.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.