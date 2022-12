Dead Island 2 aura droit à sa conférence infernale le 6 décembre

C’était l’une des grandes arlésiennes du jeu vidéo : annoncé en 2014, Dead Island 2 a ensuite disparu des radars pendant de nombreuses années, sans pour autant confirmer son annulation. Finalement, le titre est revenu d’entre les morts en août dernier à l’occasion de la Gamescom, laissant apparaître du gameplay et une date de sortie. Une date une nouvelle fois repoussée de quelques semaines. Pour rassurer les joueurs et montrer l’évolution du titre, les développeurs nous donnent rendez-vous le 6 décembre.

Une présentation zombiesque

A vrai dire, on savait déjà qu’il y aurait une présentation ce 6 décembre. Mais on ne savait pas encore ni à quelle heure, ni son contenu. Deep Silver et Dambuster Studios apportent donc quelques précisions, et nous fixent cette conférence au 6 décembre à 21h, heure française. Appelé « Another Day in HELL-A », ce showcase nous présentera « un film live action, de nouvelles informations ainsi que des images de gameplay inédites ». Un programme bien rempli que l’on pourra découvrir sur la chaîne Twitch de l’éditeur, ou résumé par nos soins sur notre site.

Dead Island 2 est prévu pour le 28 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande dans ses éditions standard et collector.