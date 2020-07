Dead Cells atteint les 3 millions d’exemplaires écoulés

Avec l’essor incroyable qu’a connu le marché du jeu indépendant sur la dernière décennie, il n’est plus si rare de voir certains d’entre eux réaliser des chiffres de ventes dignes de productions triple A. Alors qu’avant ce n’était réservé qu’à Minecraft et Terraria, aujourd’hui pratiquement tout titre indé peut aspirer à une renommée certaine. Dead Cells, par exemple, n’a pas tardé à dépasser le million de copies écoulées, et ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

3 millions et une maj gratuite

Quelques mois après sa sortie sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le titre de Motion Twin atteignait la barre symbolique du million. Déjà une belle performance pour ce Rogue-Like indépendant, qui n’était pas décidé à s’arrêter là. Un an plus tard, le titre atteignait pratiquement les 2,5 millions d’exemplaires écoulés, une véritable prouesse. Mais ce n’était pas encore terminé.

En effet, cette semaine Dead Cells nous apprend qu’il a dépassé les 3 millions. Un score inespéré pour ce titre ambitieux mais à la difficulté très corsée. Pour l’occasion il se dote d’un nouveau patch, le 19 ème pour être précis. Espérons que ce succès aidera Motion Twin à voir plus grand pour ses prochaines productions. Rappelons par ailleurs que le jeu est disponible sur Android et iOS depuis le début du mois.