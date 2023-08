Dead by Daylight s’offre un crossover avec Alien, la licence culte débarque le 29 août prochain

Seuls les autres survivants vous entendront crier

Après Scream, Saw, et tant d’autres licences cultes du cinéma, c’est aujourd’hui Alien qui marque son entrée dans Dead by Daylight. Une collaboration teasée depuis quelques jours, qui vient d’obtenir une date de lancement fixée au 29 août prochain.

Comme on pouvait le deviner, cette nouvelle mise à jour permettra de contrôler un nouveau tueur en la personne du Xénomorphe, capable de se fondre dans les ombres pour mieux s’approcher des survivants et les dépecer. Mais surprise, cette update ajoutera également une nouvelle survivante dans le lot puisque c’est Ellen Ripley qui sera jouable ici.

Un ajout qui devrait faire plaisir aux ans de la licence, qui pourront aussi découvrir la map de l’Epave du Nostromo, dès le 29 août prochain dans Dead by Daylight sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.