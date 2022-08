Dead By Daylight met encore à l’honneur Resident Evil, Wesker débarque

Dead By Daylight multiplie les collaborations avec les plus grandes licences du divertissement horrifique. Naturellement, le studio Behaviour Interactive avait déjà collaboré par le passé avec Capcom pour que Resident Evil, l’une des plus grandes sagas d’horreur du jeu vidéo, soit représentée dans le jeu. L’événement avait d’ailleurs particulièrement plu, et c’est sans surprise que l’on apprend que Resident Evil fait son retour dans Dead By Daylight, avec pas mal de nouveaux contenus.

Wesker vient semer la terreur

On a pu découvrir hier soir l’existence de Project W, un nouveau chapitre Resident Evil pour Dead By Daylight qui a été présenté à l’occasion d’un showcase organisé par le studio.

Ce nouveau chapitre mettra donc à l’honneur le terrible Wesker, qui est donc un nouveau tueur pour Dead By Daylight. On ne sait pas grand chose de ses capacités, si ce n’est qu’il lui sera possible d’infecter les survivants.

Et justement, en parlant d’eux, deux nouvelles survivantes issues de la saga Resident Evil seront aussi bientôt jouables. Il s’agit d’Ada Wong et de Rebecca Chambers.

La map de commissariat de Racoon City va aussi être modifiée pour être divisée en deux maps distinctes, avec l’aile Est et l’aile Ouest.

On ne sait pas encore quand ce chapitre Resident Evil sera disponible pour Dead By Daylight, mais il arrive bientôt.