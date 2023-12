Des frissons glaciaux

L’événement à durée limitée Frisson Osseux vient de commencer sur Dead by Daylight et se terminera le 4 janvier 2024. Au programme, nous retrouvons des bonhommes de neige qui peuplent les cartes et qui ne veulent pas que du bien pour les survivants, et les tueurs.

Pour accompagner ses merveilleux bonhommes de neige, il sera possible pour les deux camps de se lancer en pleine figure des boules de neige, qui n’infligent pas de dégât. De plus, l’événement voit l’arrivée d’un nouveau tome événementiel avec trois niveaux de défis afin de s’offrir des récompenses frissonnantes.

Et enfin, nous avons forcément le droit à notre dose de skins hivernaux à obtenir dans la boutique contre de l’argent réel. Et enfin, jusqu’au 3 janvier 2024, un calendrier de connexion quotidienne est mis en place, et offre une nouvelle récompense chaque jour où vous vous connectez à Dead by Daylight. De plus, le code THANKYOUFOR60M est toujours d’actualité jusqu’à la fin de l’événement et permet d’obtenir 1 million de points de sang et 6 000 éclats irisés.

L’événement Frisson Osseux de Dead by Daylight est disponible du 14 décembre 2023 au 4 janvier 2024 sur toutes les plateformes. Pour rappel, un jeu d’horreur narratif dans l’univers de DBD a été annoncé et sera développé par Supermassive Games, les papas d’Until Dawn et de l’anthologie The Dark Pictures.