Dead by Daylight : la version mobile arrivera en avril

Petite surprise pour tous les fans de Dead by Daylight : la version mobile arrivera un peu plus tôt que prévu ! Initialement annoncé pour cet été, la date de sortie a finalement été avancée et le slasher de Behaviour Interactive débarquera sur iOS et Android le 16 avril.

Commencez à lustrer vos crochets

Nous vous en parlions il y a quelques jours, la version mobile de Dead by Daylight propose un pré-enregistrement qui vous fera profiter de divers bonus cosmétiques dès la sortie du jeu. Nous vous détaillions par ailleurs les nombreux bonus via notre article récapitulatif, n’hésitez pas à aller y jeter un coup d’oeil.

Cette version mobile n’aura rien à envier à ses pairs, le gameplay sera identique et tous les modes de jeux seront disponibles sur iOS et Android. Reste à savoir si la jouabilité sera aisée sur votre appareil mobile mais à en croire les développeurs, les commandes ont été optimisées pour une expérience mobile.

Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur PC, PS4, Xbox One et prochainement sur iOS et Android.