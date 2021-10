DC FanDome : Ed Boon (Injustice, Mortal Kombat) confirme sa présence à l’événement

Quand bien même le DC FanDome est une célébration qui permettra à DC de faire le point sur tous ses projets à travers différents médias, on l’attend ici surtout pour revoir enfin Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League. Et on espère évidemment des belles surprises au passage, avec d’autres titres annoncés, même si la situation chez Warner Bros Games est peu propice à l’annonce de nouveaux projets. Mais quand Ed Boon, directeur de NetherRealm Studios, derrière les jeux Injustice, annonce sa présence à l’événement, Internet s’enflamme.

Surtout pour le film Injustice ?

Looks like NetherRealm Studios' Ed Boon will be at this year's #DCFanDome event (October 16)https://t.co/Kj1ieH95hE pic.twitter.com/YyXeVARUtq — Nibel (@Nibellion) October 4, 2021

Le créateur fait donc partie de la liste des invités du DC FanDome, qui aura lieu le 16 octobre prochain. Pour y faire quoi, on ne sait pas exactement, et les théories autour de l’annonce d’un Injustice 3 n’ont pas tardé à fuser.

NetherRealm Studios est actuellement sur son prochain projet suite à l’arrêt du support de Mortal Kombat 11, et les rumeurs autour du jeu évoquent aussi bien un douzième épisode, un Injustice 3, et même un jeu de combat Marvel. Bref, personne ne sait rien pour le moment.

Mais il convient de rappeler que la présence de Ed Boon à l’événement n’est pas forcément liée à un jeu. Lors du DC FanDome, le film animé Injustice aura une place importante, et il se pourrait donc que le créateur soit juste présent pour cela. Rappelons également que Ed Boon était présent lors du DC FanDome 2020, sans qu’aucune annonce ne suive. En somme, ne vous emballez pas, mais on espère être surpris.