Days Gone sortira sur PC le 18 mai et montre cette version en vidéo

Drôle de timing pour PlayStation. Alors qu’il y a quelques jours, les réseaux s’embrasaient suite à l’enquête de Bloomberg qui dévoilait que le pitch et le développement de Days Gone 2 avait été mis de côté, voici que la version PC du premier titre refait surface avec un nouveau trailer et une date de sortie.

Des infectés encore plus beaux

Days Gone sortira donc sur PC dès le mois prochain, et plus précisément le 18 mai sur Steam et sur l’Epic Games Store. Cette version embarquera pas mal de contenu en plus du jeu, comme le New Game +, le mode Survie, des skins pour la moto, ainsi que son mode Photo.

Par ailleurs, le jeu supportera l’affichage widescreen pour les écrans ultra large en 21:9, et des tas d’options seront disponibles dans les paramètres. Pour ne rien gâcher, la fréquence d’images ne sera pas limitée, afin de profiter de toute la puissance de vos machines pour afficher le jeu de la manière la plus fluide possible.