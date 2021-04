Days Gone : Le réalisateur du premier opus, Jeff Ross, commente les annonces autour de Days Gone 2

Cela ne vous aura peut-être pas échappé la semaine dernière. Un article de Bloomberg a levé le voile sur la stratégie de Sony avec des informations sur le futur de la licence Days Gone, qui serait pour l’instant mise au placard. Face à toutes les réactions des fans du jeu, David Jaffe, qui a récemment indiqué que Sony préparait sa réponse au Game Pass, a invité l’ancien réalisateur du premier opus chez Bend Studio, Jeff Ross, afin de voir si tout ce qui était dit dans cette enquête était vrai, et si Days Gone 2 était vraiment enterré.

Thanks to everyone who attended the podcast with Jaffe. I wish I could have been more forthright with some questions. Just remember @jasonschreier is a journalist who takes his craft seriously. And he has the luxury of being able to be more honest than I’m allowed. https://t.co/MCbvItFwvs

— Jeff Ross (@JakeRocket) April 11, 2021