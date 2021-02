Days Gone arrivera sur PC ce printemps, et d’autres exclus PlayStation débarqueront plus tard

Durant la dernière interview accordée de Jim Ryan accordée à GQ, on a peu apprendre de nombreuses choses sur le futur de la marque, comme le lancement à venir d’un nouveau casque de réalité virtuelle ou encore le report de Gran Turismo 7. L’arrivée des exclusivités PlayStation sur PC a aussi été évoquée, et Jim Ryan précise alors une bonne nouvelle pour les personnes qui attendent Days Gone.

Sony pense de plus en plus au PC

On apprend en effet que Days Gone devrait bien sortir durant ce printemps sur PC, sans date de sortie plus précise. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres titres PlayStation arriveront par la suite, et Jim Ryan explique pourquoi cette stratégie va s’intensifier dans les prochains mois :

« Je pense que les choses ont changé. Nous nous trouvons maintenant en début d’année 2021 avec nos studios de développement qui ont produit des jeux encore plus propres qu’ils ne l’ont fait auparavant. Particulièrement dans la seconde moitié de cycle de la PS4, nos studios ont fait des jeux merveilleux. »

Bien entendu, cette décision est aussi économique et permettra selon lui de capitaliser encore plus sur ces jeux, dont le développement est de plus en plus couteux.

Il précise également que ce changement est aussi lié à une meilleure connaissance du développement de jeux en dehors des consoles, et donc sur PC. Les résultats et les retours autour de la version PC de Horizon Zero Dawn contribuent aussi à perdurer dans cette stratégie.

Quels jeux PlayStation attendez-vous maintenant sur PC ?