Gran Turismo 7 prend du retard et n’arrivera finalement qu’en 2022

C’est décidemment la journée des reports. Après Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 qui nous annonçait qu’il changeait de studio piur être repoussé à 2022, c’est désormais au tour de Gran Turismo 7 de faire un mauvais départ et de reporter sa sortie, comme on l’apprend via une interview de Jim Ryan réalisée par GQ.

Une année 2021 limitée à quelques exclusivités ?

Durant cet échange, le président de PlayStation est revenu sur l’année 2021 qui attend la PS5, tout en évoquant également les plans d’un futur un peu plus lointain comme lorsqu’il évoque le prochain casque de réalité virtuelle de la console. Voici ce qu’il déclare pour l’année 2021 lorsque la question des difficultés liées au Covid a été posée :

« Nous nous sentons confiants à propos de Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West. Et vous savez, il y a deux approches pour cela : soit vous vous en tenez à la date annoncée et vous sortez le jeu avec une qualité irrespectueuse, soit vous le sortez quand c’est le bon moment. Nous avons toujours pris la deuxième approche. Il y a eu quelques grand noms parmi les éditeurs qui ont essayé de prendre la première approche […] Cela ne marche jamais dans la plupart des cas. »

Hormis le tacle à peine visible adressé à Cyberpunk 2077, on peut remarquer que Gran Turismo 7 n’est pas dans les jeux cités. Lorsqu’on lui demande pourquoi, un attaché de presse intervient pour préciser que le développement du jeu a été perturbé par la pandémie, et que par conséquent, Gran Turismo 7 a été décalé de 2021 à 2022. De plus amples informations à propos d’une nouvelle date seront partagées ultérieurement.

Maintenant, ce qui inquiéter également, c’est que le prochain God of War n’est pas non plus cité, malgré son premier teaser qui indiquait une sortie en 2021. On serait vous, on éviterai de l’attendre pour cette année…