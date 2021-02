Sony confirme l’arrivée de la réalité virtuelle sur PS5 avec de premières informations

Le PlayStation VR a été un véritable succès pour Sony, se plaçant parmi les casque VR les plus vendus du marché même si cela n’est pas encore suffisant pour que la technologie soit vraiment démocratisée aux yeux du grand public. Avec la PS5, on se doutait qu’un potentiel PS VR 2 était en route, et Sony vient justement d’en dessiner les grandes lignes dans un post de blog qui précise l’arrivée de la réalité virtuelle sur sa dernière console.

Un nouveau casque PlayStation VR annoncé

Dans ce billet, on apprend alors qu’un nouveau casque de réalité virtuelle va arriver sur PS5, permettant alors plus d’interactivité et des performances nettement supérieures. Sony explique que les leçons du premier casque ont été tirées afin d’améliorer grandement l’expérience sur ce nouveau casque, pour le rendre plus immersif que jamais. On nous promet également qu’il suffira d’un seul câble pour connecter l’ensemble.

On en sait encore peu sur ce nouveau casque, puisque aucune photo n’est pour le moment disponible, mais Sony précise qu’il incorporera des fonctionnalités de la DualSense. Sony précise aussi que le casque n’arrivera pas en 2021, ce qui explique sans doute l’absence de visuels, et que le PlayStation VR de base n’est pas laissé à l’abandon pour autant, avec de nombreux jeux prévus pour ce casque.

Il faudra donc encore patienter encore un peu avant de voir arriver ce PlayStation VR 2 ou quel que soit son nom.