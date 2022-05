Cyberpunk Edgerunners : L’anime Cyberpunk 2077 de Netflix montrera des images le 8 juin

On aura peut-être pas droit à du nouveau contenu pour Cyberpunk 2077 cette année (en tout cas pas à sa première extension), mais comme promis, Netflix compte bien nous dévoiler tout prochainement les images de l’anime Cyberpunk Edgerunners. Le projet produit par le studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) nous donne rendez-vous pour le mois prochain, à l’occasion de la Netflix Geeked Week.

We're coming to Netflix Geeked Week! Tell your chooms and jack in on June 8th!

More updates hittin' the Net soon: https://t.co/weu4HA6Zzk#Edgerunners https://t.co/PJInH6KFyT

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) May 16, 2022