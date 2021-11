Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass, ce n’est pas pour tout de suite

Puisque CD Projekt vient de publier ses résultats pour le dernier trimestre en cours, c’est l’occasion pour le studio de faire le point sur l’avenir de Cyberpunk 2077, qui devrait être plus radieux en 2022 grâce à l’arrivée des versions next-gen et des extensions. En communicant sur ses derniers résultats, CD Projekt a tenu une réunion (relayée par VGC) avec les investisseurs durant laquelle le président du groupe, Adam Kiciński, a répondu à quelques questions, notamment sur l’arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass ou sur tout autre abonnement du genre, comme le PS Now.

Pas de Game Pass dans l’immédiat

Il y a peu, une vidéo publiée par Xbox laissait planer le doute sur l’arrivée potentielle de Cyberpunk 2077 dans le Game Pass, avant que CD Projekt vienne calmer le jeu en affirmant qu’un tel deal n’était pas planifié.

Adam Kiciński en remet une couche grâce aux questions des investisseurs, en déclarant que bien que modèle soit attrayant, l’heure n’est pas encore venue pour Cyberpunk 2077 d’entrer dans le Game Pass :

« Nous considérons toujours toutes les opportunités commerciales, mais ce modèle d’abonnement est bon à un certain moment du cycle de vie du produit, donc pas trop tôt. Witcher 3 était pendant un moment dans un abonnement, mais nous devons peser les avantages et les coûts à chaque fois, nous devons donc comparer cela aux ventes, c’est donc une décision basée sur des données. C’est beaucoup trop tôt pour Cyberpunk 2077. »

Voilà une fin de réponse claire, qui montre bien que CD Projekt ne compte pas intégrer tout de suite Cyberpunk 2077 au programme phare de Xbox.