Cyberpunk 2077 : La version next-gen confirmée pour le premier trimestre 2022

Il y a peu, Cyberpunk 2077 a eu droit à une vague d’avis positifs sur Steam qui permettaient à CD Projekt de redorer un peu son blason, tandis que les vraies mises à jour du jeu sur consoles se font toujours attendre. La version next-gen du jeu avait déjà été plus ou moins évoquée pour le premier trimestre de l’année 2022, et c’est à nouveau confirmé dans le dernier bilan de CD Projekt, qui tease également d’autres choses pour le jeu.

Les extensions au cœur du développement

Le bilan vient ainsi nous informer que pour le moment, la version next-gen de Cyberpunk 2077 est en bon chemin pour maintenir sa sortie au premier trimestre 2022, tandis que celle de The Witcher 3 maintient son arrivée sur PS5 et Xbox Series pour le deuxième trimestre.

En plus de cela, ce bilan nous permet de voir qu’au fil des mois depuis la sortie du jeu, une grande partie de l’équipe travaillant sur Cyberpunk 2077 et son support a commencé à être affectée au développement des extensions premiums du jeu. On peut aussi voir que l’équipe allouée au développement d’autres projets continue elle aussi de s’agrandir, ce qui veut probablement dire que le travail sur d’autres jeux The Witcher ou Cyberpunk 2077 a commencé (même si c’est encore très tôt).

Rendez-vous en 2022 pour avoir droit à une nouvelle mise à jour majeure pour Cyberpunk 2077, en espérant que le jeu vive une meilleure année qu’en 2021.